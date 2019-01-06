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لجنة كسر الحصار تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[06/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

أطلقت اللجنة الشعبية المنظمة لكسر الحصار عن اليمن اليوم نداء استغاثة لمجلس الأمن لإصدار قرار برفع الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي وإنقاذ حياة 200 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج وعودة العالقين اليمنيين.

وحملت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن المسئولية الكاملة إزاء ما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الحصار والجوع والمرض والموت جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأكدت اللجنة أن فتح مطار صنعاء الدولي، أصبح مطلب إنساني ملح ولا يجب استخدامه ورقة ضغط سياسي سيما وأن المطار من الأعيان المدنية التي تجرم القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية استهدافه أو حتى إغلاقه أمام المدنيين.

سبـأ
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