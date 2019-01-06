الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ أحسن بن ناصر العقر

صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحسن بن ناصر العقر أحد أبرز مشائخ ووجهاء قبيلة نهم بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة الشعب وإصلاح ذات البين.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد العقيد عسكر بن أحسن العقر والشيخ خالد بن عزيز العقر وكافة قبيلة آل مقبل والعقران والحنشات وقبيلة نهم عامةً، بمناقب ومواقف الفقيد الوطنية، حيث كان أحد رجال الحل والعقد والعرف والكرم والشهامة.



وأكد أن الفقيد كان مجاهداً جسوراً مناهضا للعدوان ولكل أشكال الظلم والاستبداد والوصاية الخارجية وقدم عدة شهداء في سبيل الله والأرض والعرض.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن صادق العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل العقر .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

[06/يناير/2019]سبـأ