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تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بالحديدة
[06/يناير/2019]
الحديدة - سبأ :

كرمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم بمحافظة الحديدة المزارعين الفائزين من خمس مديريات بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد لإنتاج الحبوب لعام ٢٠١٨م.


وفي حفل التكريم أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أهمية تكريم المزارعين المستحقين من المديريات المستهدفة بهذه الجائزة التي تسهم في تشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب.

وأشار إلى أن جائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد للمزارعين تأتي ضمن إهتمام القيادة السياسية بالمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

ولفت قحيم إلى أن ما يشهده الوطن ومحافظة الحديدة بوجه خاص من حراك إقتصادي في ظل إستمرار تصعيد العدوان والحصار يمثل جبهة من جبهات مواجهة العدوان.

واستعرض التطورات في المحافظة وعدم تنفيذ قوى العدوان لإتفاقية السويد والانسحاب من المحافظة .. مؤكدا أن لجنة المراقبة برئاسة باتريك كاميرت عجزت في إجبار تحالف العدوان بإعادة الإنتشار والإنسحاب من المناطق الحرجة في المحافظة.

فيما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحوب أحمد الخالد إلى أن الجائزة التي تحمل توقيع الرئيس الشهيد صالح الصماد لعام ٢٠١٨م، لها العديد من الدلالات على إهتمام القيادة السياسية بالزراعة والمزارعين في الحديدة خصوصا واليمن بصورة عامة.

وأوضح أن الجائزة لهذا العام تم منحها لخمسة مزارعين مميزين من مديريات زبيد، جبل رأس، الزيدية، اللحية والجحيلة .. مبينا أن الفائز الأول بالجائزة حصل على شهادة تقديرية وحراثة زراعية ومرش فيما حصل الفائزين بالجائزة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على شهادة تقديرية وحراثة زراعية.

تخلل حفل التكريم الذي حضره وكيل المحافظة مجدي الحسني ورئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل ومدير مكتب التربية عمر محمد بحر، فقرات فنية معبرة.

سبـأ
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