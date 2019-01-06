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مبادرة إغاثة توزع أدوية لأطفال السرطان بمؤسسة الشفقة بصنعاء
[06/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

وزعت مبادرة إغاثة بلا حدود بصنعاء اليوم أدوية للأطفال من مرضى السرطان بمؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان.

وخلال التوزيع بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الشفقة منصور القطريفي .. أوضح رئيس مبادرة إغاثة بلا حدود وائل الحيفي، أن المشروع يعد الخامس الذي تنفذه المبادة منذ تأسيسها في أغسطس 2018 بهدف مساعدة مرضى السرطان وتخفيف معاناتهم.

وأكد أن المبادرة ستنفذ خلال الأيام القادمة مشروع صحي تستهدف من خلاله فئات الفقراء والمتضررين والمحتاجين والنازحين ضمن خططها ومشاريعها للعام 2019م.

بدوره أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة الشفقة بمشروع المبادرة في توزيع كمية من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان من أطفال المؤسسة.. حاثا على استمرار تقديم الدعم للمؤسسة وتوفير العلاجات لمرضى السرطان والفشل الكلوي لتخفيف معاناتهم.

ودعا رجال المال وفاعلي الخير والمنظمات، تقديم المساعدات العلاجية والإنسانية لمرضى السرطان والفشل الكلوي نظرا لما يمرون به من معاناة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي ختام التدشين كرمت مؤسسة الشفقة رئيس مبادرة إغاثة بلا حدود وائل الحيفي، نظير جهوده المبذولة في دعم مرضى السرطان بالمؤسسة.

سبـأ
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