محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة في الطويلة بالمحويت تدين خروقات العدوان المحويت - سبأ :

نظمت قبائل مديرية الطويلة بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وخروقاته.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة حسين عركاض ومشرف المحافظة عزيز الهطفي وأمين محلي المديرية مجاهد النصيري والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، تمادي تحالف العدوان في خرق اتفاق السويد في تحد سافر للمجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الإنسانية.



وطالبوا الأمم المتحدة بموقف جاد لإدانة هذه الخروقات واتخاذ قرار ملزم لوقف الانتهاكات ومحاولات الانقلاب علی التفاهمات ومساعي تحقيق السلام ووقف العدوان والحصار.



وأكدت كلمات مسئولي المحافظة استمرار الصمود ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وسلامة أراضيه.



ودعت قبائل الطويلة إلی تعزيز التلاحم ودعم التحشيد والتعبئة العامة لدعم المرابطين والتصدي لمخططات تحالف العدوان ومرتزقته وإفشال رهاناتهم.

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ