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وزير الإعلام يفتتح الأستوديو الإخباري الجديد بقناة اليمن الفضائية
[06/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

افتتح وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم، بقناة اليمن الفضائية الأستوديو الإخباري الجديد لبث نشرات الأخبار.

واستمع وزير الإعلام ومعه مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أحمد راصع، خلال افتتاحه وزيارته للإدارة العامة للأخبار من رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية يحيى حُميد إلى شرح حول التجهيزات الفنية والهندسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتجهيز الأستوديو.

وأكد وزير الإعلام أهمية إحداث نقلة نوعية وإعادة الوهج الإعلامي لقناة اليمن الفضائية وكوادرها ومنتسبيها في الجوانب المهنية والفنية والهندسية .. معتبرا ذلك بداية أولى لتعزيز الأداء الإخباري والارتقاء بالرسالة الإعلامية للقناة لا سيما نشرات الإخبار.

ووجه قيادة القناة والإدارة العامة للأخبار بتطوير آليات العمل الإخباري وإعادة ترتيب الأخبار في النشرات وفقا للمتغيرات اليومية على مختلف الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية بما يكفل مواجهة إعلام العدوان وحملاته المضللة التي سُخرت لها إمكانيات هائلة.

كما أكد الوزير الشامي دعم قيادة الوزارة لتطوير العمل الإعلامي للقنوات والإذاعات الوطنية مهنيا وفنيا وتقنيا، بما يعزز من الدور المناط بها في مواكبة التطورات الإعلامية الراهنة إلى جانب مواجهة الماكينة الإعلامية لقوى العدوان.

وأشاد وزير الإعلام بجهود العاملين في القناة وتفانيهم في أداء الرسالة الإعلامية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها القناة.

فيما أكد مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الحرص على العمل بروح الفريق الواحد في قطاع قناة اليمن الفضائية وفقا لخطط معدة مسبقاً .

ولفت إلى أهمية مواكبة تعزيز الصمود ومواجهة حملات التضليل التي تبثها وسائل إعلام العدوان بهدف إضعاف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الإجتماعي.

بدوره ثمن رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية حرص وزير الإعلام وقيادة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون على تجويد العمل الإخباري بصورة خاصة وبرامج وأنشطة القناة بشكل عام.

وكان وزير الإعلام اطلع على سير العمل بقناة اليمن الفضائية ومتطلبات واحتياجات الكوادر الإعلامية والصحفية والصعوبات التي تواجه العمل في القناة، والسبل الكفيلة بمعالجتها.

سبـأ
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