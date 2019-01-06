محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تلتقي نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف صنعاء - سبأ :

التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف اليوم بصنعاء نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن الدكتور شيرين فاركي.



ناقش اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، أوجه التعاون بين منظمة اليونيسيف ووزارة حقوق الإنسان.



وفي اللقاء أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار .



وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء معاناة اليمنيين ورفع الحصار الجوي والبري والبحري.



فيما ثمن وزير الشؤون الاجتماعية جهود منظمة اليونيسيف من خلال برامجها واهتمامها بحماية الطفولة .. لافتا إلى دور وزارة حقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والطفولة على وجه الخصوص.



من جانبه نوه نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف بجهود وزارة حقوق الإنسان الكبيرة في مختلف الجوانب خاصة ملف حماية الطفولة.



حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير .

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ