محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة صنعاء - سبأ :

استقبل الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.



جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مناقشة الجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق السويد والمشاورات القادمة وجهود إحلال السلام في اليمن.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية في اليمن وأهمية اتخاذ خطوات جادة فيما يخص هذا الملف الإنساني وتخفيف التداعيات جراء العدوان والحصار.



كما تطرق اللقاء إلى ما يقوم به تحالف العدوان من عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية والمشتقات النفطية في مخالفة واضحة لاتفاق ستوكهولم.



وفي اللقاء ثمن الرئيس المشاط الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة .. مؤكدا دعم جهوده وما يبذله من مساعي لتنفيذ أتفاق السويد والتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.



وحمل الطرف الأخر المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ اتفاق السويد رغم الخطوات التي بادر بها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المتمثلة في إعادة الانتشار بميناء الحديدة وتسليمه لقوات خفر السواحل وغيره من الخطوات على أرض الواقع.



ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن الملف الإنساني لم يحصل فيه أي تقدم رغم ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.. مؤكدا على أهمية اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف الذي لا يقبل التأخير.



فيما أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه بعد توقيع أي اتفاق لا يحق لأي طرف التهرب من تنفيذه أو الانقلاب عليه.



من جانبه أكد المبعوث الأممي انه سيعمل جاهدا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد .. مشيرا إلى انه سيعمل على إحداث خطوات في الملف الإنساني وفتح مطار صنعاء الدولي.

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ