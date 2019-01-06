متحدث القوات المسلحة: 353 خرقا للعدوان ومرتزقته خلال الـ48 ساعة

صنعاء -سبأ:

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان ومرتزقته يحاولون التنصل من التزامتهم واستغلال الأداء الضعيف لرئيس الفريق الأممي لتصعيد خروقاتهم ويصعدون منها حيث ارتكبوا 353 خرقا خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وقال العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية مرتزقة العدوان اطلقت 287 قذيفة على الأحياء السكنية ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية منها 72 قذيفة هاون على غرب وشمال حيس وقذيفة هاون إلى الخمسين وقذيفة هاون من شمال غرب الدريهمي إلى شمال الكوعي و3 قذائف هاون على الشجن و3 قذائف هاون على شمال قرية الشيخ وقذيفتين هاون من مصنع الحاشدي إلى جهة الشرق ، و 10 قذائف هاون من حول قرية الشرف إلى قرية الشيخ وما حولها .



وأضاف " وقذيفة هاون إلى مدينة الشعب من شرقها و3 قذائف هاون من الجريبة إلى الزعفران و 46 قذيفة هاون من جنوب الجريبة ومدرستها إلى الزعفران ومحيطها و4 قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي إلى شمال غرب السفينة و3 قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي إلى مصنع العودي و5 قذائف هاون إلى غرب محل الشيخ وما حولها و3 قذائف هاون إلى قرية محل الشيخ و95 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا و13 قذيفة هاون إلى شمال وشرق حيس و10 قذائف من الجريبة إلى الزعفران ومحل الشيخ وقذيفة هاون عملاق من غرب الشعب و12 قذيفة هاون من غرب المدينة باتجاه جنوب غرب المدينة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى اطلاق المرتزقة 12 صاروخ كاتيوشا من الجريبة إلى الزعفران كما نفذوا محاولة تسلل من شمال قرية مغاري باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في حيس.



وأوضح أن المرتزقة واصلوا إطلاق النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شرق الدوار باتجاه المطار وكلية الطب ومن حول المقرمي والمزارع باتجاه الكلية والاتحاد وشرق مدينة الشعب إلى داخل المدينة ومن مصنع يماني باتجاه سيتي ماكس ومن الصحراء جنوب غرب الكوعي على قرية الكوعي ومن شمال الأمنية جهة الخباتية باتجاه الجنوب ومن بيوت الخباتية وشمال شرق الخباتية على الشجن ومن شرق الخباتية على شرق الدريهمي ومن خلف العمارة المدمرة ومن22 مايو باتجاه الاتحاد والكلية ومن المطاحن باتجاه سيتي ماكس وشارع صنعاء ، ومن جهة شرق الشعب باتجاه المدينة ومن مدرسة الجريبة إلى الزعفران ومن كمران إلى جهة الشرق ومن الشرف إلى قرية الشيخ ومن العقد إلى حول مسجد الفاضلي ومن الصحراء باتجاه الكلية ومن المستشفى وخلف العمارة المدمرة إلى شارع الخمسين وحارة الضبياني والحلقة .



وأضاف " ومن اتجاه 22 مايو إلى الخمسين وشرق وغرب الاتحاد ومن اتجاه العمارة المدمرة إلى عمارة الخامري ومن حول الغراسي إلى دوار الكرة وما حوله ومن جنوب الجريبة وجنوب مدرسة الجريبة ومن جنوب مسجد الجريبة إلى الزعفران ومحيطها ومن العقد إلى غرب قرية سابحة ومن شمال مصنع الحاشدي إلى شرق المصنع و من شمال قرية الشرف إلى شمال محل الشيخ ومن غرب قرية الشرف إلى قرية محل الشيخ ومن حول 22مايو إلى دوار موبايل والكرة ومن المنصة باتجاه كلية الطب وحولها ومن شرق الدوار باتجاه المطار وكلية الطب كما قاموا بتمشيط كثيف على شرق المطار الحربي وعلى قلب الجاح وعلى جنوب التحيتا وعلى شمال حيس وشمال وغرب قرية مغاري وشمال خط الخوخة بحيس.



وأفاد متحدث القوات المسلحة أن الطيران الحربي والاستطلاعي وطيران الاستطلاع المسلح للعدوان واصل تحليقه فوق أجواء المدينة وحيس والدريهمي والتحيتا وكل المديريات الشرقية.



وبين أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت تعزيزات للمرتزقة إلى الدريهمي وتحركات من الدوار الكبير باتجاه قرية منظر وتحرك أطقم إلى محيط الخزان شمال شرق الشعب ومن الغراسي إلى مستشفى 22 مايو والمزرعة خلف العمارة المدمرة والعكس وتحركات مرتزقة وأطقم خلف المقرمي ومن العقد باتجاه شرق الشعب ومن حول أحواش المقرمي باتجاه الشمال ومن شرق الشعب باتجاه مدينة الشعب وتحرك أطقم من خلف البيت الياجور وغرب الخزان إلى جهة جنوب شرق الشعب ومن المنظر إلى المنصة والمحطة والمدرسة وتحرك أفراد في تبة الدفاع وفي المدرسة وتحركات أطقم ومدرعة شرق بيوت الخباتية وجنوب الجريبة وشرق مدرسة الجريبة وحول الشلمان.



وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن 33 غارة منها غارتان على البقع و5 غارات على كتاف و8غارات على باقم وغارة على رازح وغارة على كهلان و3 غارات قبالة نجران وغارتان قبالة جيزان و3 غارات منها غارة للاستطلاع على الجوف وغارتان على نهم و6 غارات على حرض وحيران سقط على إثرها 5 مواطنين 3 شهداء وجريحين.



وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ثلاثة زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا في المثلث بحرض والعصيدة وما حولها بنهم ورشاحة الغربية بالبقع كما تصدوا لعملية هجومية للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا جنوب تبة العلم وجنوب شرق الباحة ومفرق خالي بالربوعة وأن مقاتلينا كبدوا المرتزقة خسائر فادحة حيث سقط أكثر من 30 مرتزقا بين قتيل ومصاب فيما لا تزال مجموعة منهم محاصرين في السائلة بنهم.



وردا على تصعيد مرتزقة العدوان أشار المتحدث الرسمي إلى أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة عمليات هجومية على مواقع المرتزقة منها عملية هجومية على جبل الخواضرين بحرض وعملية هجومية أخرى باتجاه آل الحماقي قبالة نجران .



كما نفذوا عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في تبة مستحدث بالملاحيط وفي السوايل والسلطاء والحول بنهم وفي قانية وناطع بالبيضاء وعملية نوعية بصاروخ باليستي على معسكر خالد غرب مدينة تعز وعمليتي إغارة على جبل"ايباد" قبالة نجران وعلى تبة الشيكي بحريب نهم.



كما أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنه تم تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد وتم تطهير تبتي مرشد والشهيد بالبيضاء وجبل الخواضرين بحرض والمزارع الشرقية لآل الحماقي قبالة نجران.

[06/يناير/2019]سبأ