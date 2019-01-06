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وقفة احتجاجية بوصاب العالي بذمار تندد باستمرار جرائم العدوان
[06/يناير/2019]
ذمار-سبأ:

نظمت بمديرية وصلب العالي بذمار اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا باستمرار العدوان والحصار وخروقاته لاتفاق السويد، ووفاء لدماء الشهداء.


وخلال الوقفة التي شاركت فيها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية .. أشار مدير المديرية مجاهد المصنف، إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وحث على تعزيز قيم التكافل والتراحم ورعاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء عرفانا بتضحياتهم في مواجهة العدوان.

ودعا المصنف الجميع الإسهام الفاعل في التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم .. مشيدا بدور أبناء وصاب العالي في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما ندد المشاركون باستمرار العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية .. مؤكدين لصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

وحملوا تحالف العدوان المسؤولية عن كافة جرائم الحرب التي ارتكبها بحق اليمن أرضا وإنسانا.. مطالبين الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها تجاه استمرار خروقات العدوان لاتفاق التهدئة في الحديدة.

سبأ
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