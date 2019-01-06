محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن السفير محسن محمد الحباري صنعاء-سبأ:

شٌيع اليوم بصنعاء جثمان فقيد الوطن السفير محسن محمد أحمد الحباري الذي وافاه الأجل وهو يتلقى العلاج بجمهورية ألمانيا.



وخلال التشييع الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس حزب المؤتمر الشعبي الشيخ صادق أمين أبو راس ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي والقائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين .. أشاد المشيعون بمناقب الفقيد الذي أفنى حياته في العمل الوطني.



وعبر المشيعون عن التعازي لأسرة الفقيد وكافة آل الحباري.. مؤكدين أن الوطن خسر برحيله واحدا من القادة الوطنيين.



وقد ووريا جثمان الفقيد في مقبرة خزيمة بعد الصلاة عليه في جامع قبة المتوكل.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ