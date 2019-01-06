رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي المبعوث الأممي

صنعاء-سبأ:

ناقش رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود إحلال السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بجولة المشاورات القادمة ورواتب الموظفين ومطار صنعاء الدولي وعدد من القضايا الإنسانية والاقتصادية.



وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتضمن إعادة الانتشار وغيره من الخطوات .. وقال " حاضرون لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بدون أي تراجع عن أي نقطة قد تم الاتفاق عليها، وقدمنا خطوات كبيرة في إعادة الانتشار".



وأعرب عن أمله في أن تحدث قريباً إنفراجة في الوضع بالحديدة، بالتطبيق الكامل للاتفاق، وكذا أن يكون هناك انطلاقه لجهود السلام وإيقاف العدوان على اليمن وتعود الحياة إلى طبيعتها وينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.



وطالب رئيس الثورية العليا المبعوث الأممي بأن تكون هناك لجنة تحقيق مالية مستقلة ذات مهنية، لتطلع على حسابات البنك المركزي اليمني والفروع والتلاعب والاختلال الذي يحصل لدى المرتزقة.

[06/يناير/2019]سبأ