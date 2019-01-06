محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء مكاتب الواجبات بمديريات خولان الطيال بصنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم ضم مديرا مكتبي المالية بالمحافظة وسيم محمد نسر والواجبات حميد الغولي، سير أداء مكاتب الواجبات بمديريات خولان الطيال.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الواجبات بمديريات جحانة والطيال وخولان والحصن وبني ضبيان، مستوى الأداء خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل وسبل معالجتها.



وأكد الاجتماع أهمية بذل مزيد من الجهود لتنمية الموارد الزكوية وتحصيلها والعمل على تطوير مستوى الأداء.



إلى ذلك اطلع مديرا مكتبي المالية بالمحافظة وسيم محمد نسر والواجبات حميد الغولي على سير العمل بمكتب الواجبات بمديرية جحانة، واستمعا ومعهما مدير المديرية محمد البشاري من مدير الواجبات إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل التغلب عليها.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ