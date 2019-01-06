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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 07:48:21م
السيد عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين).
مطار مسقط الدولي يُنافِس على لقب أفضل مطار في العالم
انضم مطار مسقط الدولي إلى قائمة المطارات التي تتنافس لحصد جائزة (سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعام 2019م).
الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو
كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.
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تعادل إيبار وفياريال سلبياً في الدوري الإسباني لكرة القدم
[06/يناير/2019]
مدريد- سبأ:
تعادل فريق إيبار مع ضيفه فياريال بدون أهداف في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
ورفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ17.
سبأ
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