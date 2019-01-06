تعادل إيبار وفياريال سلبياً في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد- سبأ:

تعادل فريق إيبار مع ضيفه فياريال بدون أهداف في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.



ورفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ17.

[06/يناير/2019]سبأ