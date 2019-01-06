محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السيد عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن صنعاء-سبأ:

التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.



وخلال اللقاء أشار السيد عبد الملك الحوثي إلى العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف تحالف العدوان.



وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق والبدء بتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقا لما قد تم الاتفاق عليه.



واستنكر قائد الثورة التباطؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها.



وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح يسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب العدوانية.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ