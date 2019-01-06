الياباني نيشيكوري يتوج بلقب بطولة برزبين للتنس

برزبين- سبأ:

فاز الياباني كي نيشيكوري على الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي منافسات الرجال ببطولة برزبين الدولية للتنس اليوم الأحد ليحقق أول لقب له ببطولات رابطة المحترفين منذ نحو 3 سنوات واللقب رقم 12 في مسيرته.



وتفوق نيشيكوري المصنف التاسع عالميا، الذي بلغ نهائي العام الماضي، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-2 لينهي سلسلة هزائمه في تسع مباريات نهائية.



وكان آخر لقب لنيشيكوري في بطولة ممفيس في فبراير 2016.



وقال نيشيكوري "كان هذا أحد أفضل الأسابيع بالنسبة لي"، بعد التغلب على دينيس كودلا وجريجور ديميتروف وجيريمي شاردي في طريقه نحو اللقب.



وأضاف "لم أعش من قبل أسبوعا مثل هذا في بداية موسم وهذا يمنحني الكثير من الثقة.. كانت مباراة نهائية كبيرة.. خسرت أمام ميدفيديف العام الماضي في نهائي اليابان لذا أنا سعيد برد الاعتبار اليوم وبإحراز اللقب".

[06/يناير/2019]سبأ