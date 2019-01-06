محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش اللائحة التنظيمية لهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية (مكتمل) صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الإدارة أحمد حامد.



ناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للهيئة وآلية تيسير أعمالها لتحقيق أهدافها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة.



وتطرق الاجتماع إلى جوانب تنسيق العمل الإنساني بين الجهات الرسمية والمنظمات العاملة في اليمن من خلال بناء شراكة حقيقة وفاعلة تلبي الاحتياجات الإنسانية وفقا للأولويات الوطنية.



وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أنه سيتم عمل مسح شامل ودقيق للفقراء والمحتاجين بالاشتراك مع الجهات والمؤسسات المعنية.



وأشار حامد إلى أن الهيئة ستسعى بالتعاون هيئة الزكاة والجهات المختصة بتلمس احتياجات الفقراء.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ