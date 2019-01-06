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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 07:48:21م
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اجتماع للجنة الأمن والدفاع والقضاء برئاسة اللواء الرويشان
[06/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

عقدت لجنة الأمن والدفاع والقضاء اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤن الأمن والدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن جلال الرويشان.


ناقشت اللجنة بحضور وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والعدل القاضي أحمد عبدالله عقبات والأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي والدولة نبيه محسن أبو نشطان ونائب وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني، مسودة الرؤية الوطنية لمواصلة وتطوير بنيان الدولة اليمنية الحديثة المحالة إلى الحكومة من المجلس السياسي الأعلى.

كما تم مناقشة عدد من المواضيع المقدمة من وزارة الداخلية التي شملت مشروع اللائحة التنظيمية لأكاديمية الشرطة والرسوم الرمزية المقترحة لترقيم الدراجات النارية، فضلا عن مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء إدارة عامة لنظم المعلومات في مصلحة الهجرة والجوازات.

وخلصت اللجنة على ضوء المناقشة إلى عدد من القرارات والتوصيات المناسبة إزاء تلك المواضيع.

حضر الاجتماع رئيس دائرة الدفاع والأمن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء طه الصنعاني.

سبأ
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