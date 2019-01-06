ماي: بريطانيا ستواجه المجهول إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج

لندن- سبأ:



أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد أن المملكة المتحدة ستواجه المجهول إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك على الرغم من عدم وجود علامة تذكر على إقناعها أعضاء البرلمان المشككين في الاتفاق.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماي القول: إن التصويت في البرلمان سيكون مثلما هو متوقع في منتصف يناير الجاري تقريبا، خلافا للتقارير التي أشارت إلى أنها ربما تؤجل التصويت مرة أخرى.



ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس لكن عدم حصول ماي على موافقة البرلمان على الاتفاق حتى الآن أثار قلق كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون مخاطر خروج البلاد من التكتل دون اتفاق.



وكانت ماي أرجأت تصويت البرلمان في ديسمبر الماضي عندما بات واضحا أنها ستخسره بسبب عدم حصولها على مزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.



ووصفت ماي لـ(بي.بي.سي) ما قد يحدث إذا خسرت التصويت بالقول "سنكون في منطقة مجهولة.. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان".



ووسط حالة عدم اليقين بشأن خطوات بريطانيا المقبلة، بدءا من الخروج من الاتحاد دون اتفاق وانتهاء بعدم الخروج من الأساس، أفاد استطلاع رأي نُشرت نتائجه اليوم بأن مزيدا من البريطانيين يريدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.



وفي ظل استئناف البرلمان مناقشاته بشأن الاتفاق في التاسع من يناير، قالت ماي إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الحصول على تطمينات بخصوص الترتيب الخاص بأيرلندا.



كما تعهدت ماي بأن يكون للبرلمان دور أكبر في باقي مراحل عملية الانسحاب.. محذرة من أن رفض الاتفاق ربما يفضي إلى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد.



وقالت ماي "لا تدعوا البحث عن (الوضع) المثالي يقوض ما هو جيد، لأن ذلك يخاطر بأن ينتهي الأمر بعدم الخروج من الاتحاد على الإطلاق".



ولم ترد رئيسة الوزراء على ما إذا كانت ستسعى مجددا لإقرار الاتفاق في البرلمان إذا جرى رفضه في التصويت المقبل.



كما لم ترد بصورة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تقود البلاد إلى خروج من الاتحاد دون اتفاق، لكنها جددت رفضها إجراء استفتاء ثان على هذا الانسحاب.



وتابعت ماي قائلة إن إجراء استفتاء ثان سيثير انقساما كما أنه سيعد عدم احترام للذين صوتوا من أجل الانسحاب في الاستفتاء الأول، وأشارت إلى أن الوقت المتبقي لن يسمح بإجراء استفتاء جديد.



وأضافت ماي "في حقيقة الأمر لن يتسنى إجراء استفتاء من الناحية العملية.. قبل 29 مارس".

[06/يناير/2019]سبأ