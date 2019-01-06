محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي صنعاء-سبأ:

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي استيفن أندرسون.



ناقش اللقاء جملة من القضايا المتصلة بتعزيز أطر التعاون بين اليمن والبرنامج بما يسهم في دعم أنشطة البرنامج في اليمن.



واستعرض الجانبان سير تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن أنشطة برنامج الأغذية العالمي في اليمن .



وتطرق اللقاء إلى القضايا المتصلة بالجهود القائمة لإعداد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019 وحشد الموارد اللازمة لتمويلها .



حيث أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية مواكبة الخطة لأولويات الاحتياجات الإنسانية في اليمن .



وأشار إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي علی تقديم التسهيلات المتاحة لدعم برامج وأنشطة برنامج الأغذية العالمي.



من جهته أكد الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي حرص البرنامج علی الاستمرار في ممارسة أنشطته باليمن وتقديم الدعم الغذائي للفئات المتضررة.



حضر اللقاء وكيل وزرة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي علي الكحلاني ومستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي خالد جابر عفيف.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ