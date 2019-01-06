محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بعمران يناقش سير الأداء بفرع هيئة حماية البيئة عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بفرع الهيئة العامة لحماية البيئة .



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حسن الأشقص إلى الآليات والمعايير المتبعة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.



واستعرض مدير فرع الهيئة نايف الحايطي وعدد من الموظفين، الإجراءات التي اتخذها فرع الهيئة لحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الذي أدى إلى أضرار بالبيئة ونتج عنها العديد من الإمراض والأوبئة.



وأشار إلى أن الفرع وضع عدد من التدابير بشأن معالجة أي أضرار بيئية، سببها الإنسان أو العدوان والتي تؤثر على صحة وحياة المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه عمل الفرع والمعالجات الكفيلة بتجاوزها وكذا متطلبات سير العمل.



وقد أكد محافظ عمران أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح عمل فرع الهيئة وفقا للوائح والتشريعات والعمل المؤسسي وبما يكفل حماية البيئة والموارد الطبيعية.



وأشار إلى أهمية تطوير مستوى العمل في الفرع وتفعيل البرامج والأنشطة البيئية .. حاثا إدارة فرع الهيئة على الرصد البيئي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ