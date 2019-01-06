محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة صنعاء-سبأ:





اختتمت اليوم الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة التي عقدت خلال الفترة 24 ديسمبر 2018م – 6 يناير 2019م.







وفي الاختتام الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالباري الشميري وعدد من مدراء الدوائر والقيادات العسكرية أشار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إلى أن القسم العسكري يحتم على كل منتسبي القوات المسلحة الإيفاء به من خلال الاضطلاع بالمهام المسندة اليهم في مواجهة قوى الغزو حتى يعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن.



وقال" بجهود كل الأحرار استطعنا أن نواجه العدوان الذي تكالب على بلادنا من اقوى الدول اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفي مقدمتها دول الاستكبار أمريكا وإسرائيل وأدواتها في المنطقة النظامان السعودي والإماراتي" .



وأشار رئيس الثورية العليا إلى أنه وبالرغم من معارضة الكونجرس الأمريكي ومطالبته لترامب بإيقاف العدوان إلا أنه رفض تلك المطالبات.



وخاطب المشاركين قائلا "عليكم أن تكونوا في جاهزية دائمة للدفاع عن الوطن والشعب من اجل النهوض بالوطن ومن اجل الديمقراطية والجمهورية والحفاظ على الوطن ومكتسباته".



وأوضح أن الأحرار هم من وقفوا إلى جانب بلدهم وفاءا للقسم العسكري وهم اليوم يترجمون ذلك في الميدان ومواجهة الغزاة والمرتزقة فيما المزايدين هم من نكثوا وخانوا الوطن والقسم العسكري وذهبوا للارتماء في أحضان المعتدي.



وأضاف " منتسبو المنطقة العسكرية السادسة جزء من قواتنا المسلحة الباسلة ونقول لعبدربه ومرتزقته انتم من وقفتم ضد هؤلاء الأبطال ورفضتم تسليم مرتباتهم ومرتبات موظفي الدولة في الخدمة المدنية".



وأشار محمد علي الحوثي إلى أن أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية هم رجال الوطن الثابتين يؤدون مهامهم بكل عزيمة وهمة تناطح السحاب لمقاومة الاحتلال والرجعيين والظلاميين وأصحاب مشاريع التفتيت والتمزيق.



ولفت إلى انه وبعد أن تضع الحرب العدوانية أوزارها سيتم الدخول في انتخابات حرة وسيتحقق للشعب كل ما يصبوا اليه.. وقال" الساحة كفيلة بحسم كل اختلاف فإن أراد العدوان ساحة القتال فنحن جاهزون وإن أراد السلام فنحن رجال سلام لا استسلام".



فيما جدد العقيد علي صالح الكميم في كلمة المشاركين العهد والولاء لله والوطن وقائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا بأن يكونوا عند مستوى الأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم جنودا أوفياء للوطن والشعب.



وأكد أن الجميع سيعملون بروح الفريق الواحد مستلهمين شرف الانتماء العسكري وعظمة وقدسية الواجب الديني والوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة المعتدين الذين لن يجنوا سوى الخزي والعار ولعنة التاريخ والأجيال.



وفي الاختتام الذي تخلله قصيدة للمقدم عبدالله يحيى عواض، تم توزيع الشهادات على المشاركين.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ