ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 07:48:21م
السيد عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين).
مطار مسقط الدولي يُنافِس على لقب أفضل مطار في العالم
انضم مطار مسقط الدولي إلى قائمة المطارات التي تتنافس لحصد جائزة (سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعام 2019م).
الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو
كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
متحدث القوات المسلحة: 353 خرقا للعدوان ومرتزقته خلال الـ48 ساعة
وقفة احتجاجية بوصاب العالي بذمار تندد باستمرار جرائم العدوان
تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن السفير محسن محمد الحباري
قيادة محافظة صنعاء تنعي الشيخ أحسن العقر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة
[06/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:



اختتمت اليوم الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة التي عقدت خلال الفترة 24 ديسمبر 2018م – 6 يناير 2019م.




وفي الاختتام الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالباري الشميري وعدد من مدراء الدوائر والقيادات العسكرية أشار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إلى أن القسم العسكري يحتم على كل منتسبي القوات المسلحة الإيفاء به من خلال الاضطلاع بالمهام المسندة اليهم في مواجهة قوى الغزو حتى يعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن.

وقال" بجهود كل الأحرار استطعنا أن نواجه العدوان الذي تكالب على بلادنا من اقوى الدول اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفي مقدمتها دول الاستكبار أمريكا وإسرائيل وأدواتها في المنطقة النظامان السعودي والإماراتي" .

وأشار رئيس الثورية العليا إلى أنه وبالرغم من معارضة الكونجرس الأمريكي ومطالبته لترامب بإيقاف العدوان إلا أنه رفض تلك المطالبات.

وخاطب المشاركين قائلا "عليكم أن تكونوا في جاهزية دائمة للدفاع عن الوطن والشعب من اجل النهوض بالوطن ومن اجل الديمقراطية والجمهورية والحفاظ على الوطن ومكتسباته".

وأوضح أن الأحرار هم من وقفوا إلى جانب بلدهم وفاءا للقسم العسكري وهم اليوم يترجمون ذلك في الميدان ومواجهة الغزاة والمرتزقة فيما المزايدين هم من نكثوا وخانوا الوطن والقسم العسكري وذهبوا للارتماء في أحضان المعتدي.

وأضاف " منتسبو المنطقة العسكرية السادسة جزء من قواتنا المسلحة الباسلة ونقول لعبدربه ومرتزقته انتم من وقفتم ضد هؤلاء الأبطال ورفضتم تسليم مرتباتهم ومرتبات موظفي الدولة في الخدمة المدنية".

وأشار محمد علي الحوثي إلى أن أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية هم رجال الوطن الثابتين يؤدون مهامهم بكل عزيمة وهمة تناطح السحاب لمقاومة الاحتلال والرجعيين والظلاميين وأصحاب مشاريع التفتيت والتمزيق.

ولفت إلى انه وبعد أن تضع الحرب العدوانية أوزارها سيتم الدخول في انتخابات حرة وسيتحقق للشعب كل ما يصبوا اليه.. وقال" الساحة كفيلة بحسم كل اختلاف فإن أراد العدوان ساحة القتال فنحن جاهزون وإن أراد السلام فنحن رجال سلام لا استسلام".

فيما جدد العقيد علي صالح الكميم في كلمة المشاركين العهد والولاء لله والوطن وقائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا بأن يكونوا عند مستوى الأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم جنودا أوفياء للوطن والشعب.

وأكد أن الجميع سيعملون بروح الفريق الواحد مستلهمين شرف الانتماء العسكري وعظمة وقدسية الواجب الديني والوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة المعتدين الذين لن يجنوا سوى الخزي والعار ولعنة التاريخ والأجيال.

وفي الاختتام الذي تخلله قصيدة للمقدم عبدالله يحيى عواض، تم توزيع الشهادات على المشاركين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
متحدث القوات المسلحة: 353 خرقا للعدوان ومرتزقته خلال الـ48 ساعة
وقفة احتجاجية بوصاب العالي بذمار تندد باستمرار جرائم العدوان
تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن السفير محسن محمد الحباري
قيادة محافظة صنعاء تنعي الشيخ أحسن العقر
رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي المبعوث الأممي
مناقشة أداء مكاتب الواجبات بمديريات خولان الطيال بصنعاء
السيد عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش اللائحة التنظيمية لهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية (مكتمل)
اجتماع للجنة الأمن والدفاع والقضاء برئاسة اللواء الرويشان
وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 15 مواطناً في محافظتي الحديدة وحجة خلال الساعات الماضية
[06/يناير/2019]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارتين على مديرية مستبأ بحجة
[05/يناير/2019]
منظمة العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات
[05/يناير/2019]
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
[05/يناير/2019]
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by