وساطة قبلية تنجح في حل قضية قتل بالخطاء بمديرية جبل عيال يزيد بعمران(مصحح)

عمران-سبأ:

نجحت وساطة قبلية قادها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، في حل قضية قتل وقعت بالخطاء بين أسرة فائز عبدالله الحمزي وطايف محيي القيدلة من أبناء مديرية جبل يزيد عزلة عيال يحيى.





وخلال الصلح القبلي الذي حضره وكيل المحافظة حسن الأشقص ومدير مكتب حماية البيئة نايف الحايطي ومدير الهيئة العامة للواجبات الزكوية محمد الشهراني وعدد من وجهاء المديرية وأولياء الدم .. أشار محافظ عمران إلى أهمية تعزيز روابط الإخاء بين أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.



وأكد المحافظ جعمان والأمين المخلوس، أهمية توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي والتوجه نحو الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم للجهود التي بذلت لحل القضية بطرق أخوية .. مؤكدين أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار، يتطلب حل الخلافات والتوجه نحو العدو الذي يستهدف الجميع.

[06/يناير/2019]سبأ