الحزب الحاكم المناهض للصين في تايوان ينتخب رئيساً جديداً

تايوان- سبأ:



بدأ الحزب الحاكم في تايوان بانتخاب رئيس جديد له اليوم الأحد، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ-وين نتيجة هزيمة انتخابية محلية في نوفمبر، فيما ترصد الصين والولايات المتحدة هذا التصويت من كثب.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تساي فازت وحزبها (الديمقراطي التقدمي) بالانتخابات، في العام 2016، ملحقين هزيمةً بالحكومة السابقة التي بنت علاقات تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي.



وأزعجت تلك النتيجة بكين، بسبب موقف تساي الرافض للاعتراف بأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، هي جزء من الصين.



وقطعت بكين العلاقات مع المؤسسات الحكومية التايوانية خلال رئاسة تساي، كما عززت تدريباتها العسكرية وتقربت من حلفاء تايوان الدبلوماسيين القليلي العدد وبدأت بالضغط اقتصادياً على الجزيرة.



لكن، في نوفمبر الماضي، تعرض حزب تساي (دي بي بي) لسلسلة من الهزائم المتكررة في الانتخابات المحلية، كما تعرضت تساي لانتقادات شديدة على خلفية إصلاحاتها الداخلية وعلاقاتها المتدهورة مع الصين التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان. ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة الحزب مع بقائها في السلطة.



ويقول المحللون إن انتخاب رئيس جديد للحزب سيمهّد لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.



وبدأ الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد صباح اليوم، ويتوقع إعلان النتائج هذا مساء.

[06/يناير/2019]سبأ