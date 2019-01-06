محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يناقش مع وجهاء مديرية السودة جهود تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان عمران -سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ضم مشائخ ووجهاء مديرية السودة، جهود تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وفي اللقاء الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي ووكيل المحافظة حسن الأشقص وعضو مجلس التلاحم القبلي نائف الحايطي .. أكد المحافظ جعمان أهمية تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وحث الجميع على الإسهام في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والمال والوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي.



وشدد محافظ عمران على أهمية معالجة الخلافات بين المتخاصمين من بني أحمد وبيت كعوت والتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين في جريمة القتل التي حدثت خلال الفترة الماضية والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة، وعدم التساهل في أي قضية، خاصة الجنائية.



فيما أكد مشائخ ووجهاء مديرية السودة وقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار .. لافتين إلى استعدادهم دعم الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن الوطن وطرد الغزاة والمحتلين من أرض الوطن.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ