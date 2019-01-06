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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 06:15:29م
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طهران تعتزم إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا قريباً
[06/يناير/2019]
طهران- سبأ:

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، عزم بلاده إجراء مناورات بحرية روسية إيرانية، ستتدرب قوات الجانبين خلالها على عمليات الإمداد والإنقاذ ومكافحة القرصنة.


ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية عن خانزادي، قوله: إن "التعاون بين البحريتين الإيرانية والروسية والقوات البحرية لدول بحر قزوين تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية".

وأضاف، "لدينا في بحر قزوين علاقات منظمة يمكن القول إنها أخذت شكلا تقليديا وتعرف هذه الدول بعضها جيداً، فبحر قزوين بحيرة مغلقة وتوفير الأمن فيها يقع على عاتق جميع دولها".

ونوه قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني إلى أن دول قزوين لن تسمح بوجود أي قوة أجنبية في مياهه.. معتبرا قزوين بحرا للسلام والصداقة تتبع جميع دوله هذا التوجه.

ولفت إلى أن المناورات المشتركة بين إيران وروسيا تعزز التعاون البحري في جميع مستوياته الإستراتيجية والتكتيكية والعملانية.

سبأ
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