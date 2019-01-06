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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 06:15:29م
رئيس الوزراء يلتقي غريفيث ويقدم له هدية تذكارية تقديرا لجهوده
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم وطاقمه الفني.
العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين).
مطار مسقط الدولي يُنافِس على لقب أفضل مطار في العالم
انضم مطار مسقط الدولي إلى قائمة المطارات التي تتنافس لحصد جائزة (سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعام 2019م).
الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو
كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.
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تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بجبهة نهم
[06/يناير/2019]
مأرب -سبأ:
دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مدرعة لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة نهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بإستهداف مدرعة لهم بعبوة ناسفة في منطقة الحول بجبهة نهم .
سبأ
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