اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مطار مسقط الدولي يُنافِس على لقب أفضل مطار في العالم مسقط- سبأ:







انضم مطار مسقط الدولي إلى قائمة المطارات التي تتنافس لحصد جائزة (سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعام 2019م).







وبحسب وكالة الأنباء العماني سيتم التصويت للمطارات الفائزة بجوائز (سكاي تراكس) العالمية بواسطة العملاء ضمن أكبر استبيان سنوي من نوعه يقيم مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في المطارات المختلفة حول العالم.



وتعد هذه الجائزة إحدى العلامات التي تعكس مستوى تميز المطارات ويشارك فيها 85ر12 مليون مسافر من 110 دول لاختيار الفائزين من بين 410 مطارات عالمية ويشمل الاستبيان تقييم رضا العملاء وفقا لـ 39 مؤشر أداء للخدمات والمنتجات المتوفرة في المطارات ابتداءً من تخليص إجراءات السفر والوصول والترانزيت والتسوق والأمن والجوازات وحتى المغادرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المطار الفائز في الـ27 من مارس المقبل.



وقام مطار مسقط الدولي بتعزيز نمو قطاع السفر والسياحة بسلطنة عمان حيث إنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2018، بلغ إجمالي الرحلات التي وصلت إلى المطار (108) آلاف و(813) رحلة بزيادة بنسبة 6ر16 في المائة مقارنة بعام 2017، بينما ارتفع عدد المسافرين بنسبة 4ر9 في المائة خلال نفس الفترة ليصل إلى (13) مليونًا و(996) ألفًا و(795) مسافرا.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ