محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" صنعاء-سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" سبستيان تريغز، جوانب التعاون بين الوزارة والمكتب في مجال المياه والصرف الصحي .



وتطرق اللقاء إلى الجهود التي قطعتها الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع المائية خلال الفترة الماضية وكذا المشاريع المزمع تنفيذها على ضوء ما تضمنته خطة الوزارة للعام 2019م.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة موضوع تجنيب مشاريع المياه والصرف الصحي من الاستهداف بالطيران باعتبارها منشآت حيوية مدنية بحسب المعايير المحددة من الأوتشا، والدور الجوهري للأمم المتحدة في هذا الجانب.



وقد أشاد وزير المياه والبيئة بجوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والدور الفاعل لسبستيان في مساندة الجهود والأنشطة التي تنفذها الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا نتيجة العدوان والحصار.



وأكد المهندس الوزير على ضرورة أن يضطلع مكتب الأوتشا بدور فاعل في دعم وتمويل عدد من مشاريع البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي.



بدوره أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بالجهود المبذولة من قبل وزارة المياه والبيئة وحرصها على توفير المياه النقية للمواطنين.



وأكد حرص الأوتشا على دعم هذا القطاع الحيوي الهام ليتمكن من أداء مهامه وواجباته على أكمل وجه وتجنيبه الاستهداف من قبل الطيران.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ