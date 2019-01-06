رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو ولنجتون- سبأ:







كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.







وتفوقت اللاعبة جورجيس (30 عاما) بنتيجة 2-6 و7-5 و6-1 لتحرز اللقب بعد مواجهة شاقة استغرقت ساعة و45 دقيقة.



وفازت أندريسكو (18 عاما) الصاعدة من التصفيات، والمصنفة 152 عالميا، على فينوس وليامز وكارولين وزنياكي، ممن سبق لهن تصدر التصنيف العالمي، في طريقها للنهائي لكنها لم تحافظ على تقدمها على جورجيس في المجموعة الأولى.



وقالت جورجيس المصنفة 14 عالميا بعد الفوز باللقب السابع في مسيرتها "بيانكا جعلت الأمور صعبة اليوم وأنا واثقة من أنني سأسمع عنها الكثير من الأنباء الجيدة مستقبلا".



وأضافت "اعتمدت على كل خبراتي ونجح الأمر في لحظات مهمة".



وتقدمت أندريسكو 5-4 في المجموعة الثانية لكنها عانت من مشكلة في الظهر استدعت العلاج وأثرت عليها في بقية المباراة.



من جهتها قالت أندريسكو "جسدي في حالة مؤسفة حقا".. مضيفة "كان من المهم الحفاظ على الثبات عندما تقدمت 5-4 وكنت على بعد شوط من الفوز باللقب لكن يوليا تمتعت بالإصرار وبدأت في توجيه ضرباتها".

سبأ [06/يناير/2019]سبأ