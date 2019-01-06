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الوفد الوطني يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
[06/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:



التقى الوفد الوطني المشارك في مشاورات ستوكهولم برئاسة نائب رئيس الوفد اللواء الركن جلال الرويشان اليوم بصنعاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم وفريقه الفني.


تناول اللقاء نتائج مشاورات السويد والجهود الأممية القائمة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة.

وأطلع الوفد الوطني، المبعوث الأممي على الجهود التي قام بها منذ عودته من السويد فيما يتصل باطلاع الرأي العام المحلي ومؤسسات الدولة الرسمية على ما تضمنته مشاورات السويد ونتائج لقاءاته التي شملت رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ ورئيس وأعضاء البرلمان ورئيس وأعضاء مجلس الشورى وكذا رؤساء وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال والعاملين في القطاع الإقتصادى.

وتطرق الوفد الوطني إلى الأوضاع بالحديدة والخروقات المستمرة من جانب العدوان ومرتزقته والجهود التي بذلها الفريق الميداني الوطني بالتعاون مع جهود ممثل المبعوث الجنرال باترك في إطار تطبيق وقف إطلاق النار ومساعدة المدنيين وضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها وتولي السلطة المحلية لمهام الإدارة في محافظة وميناء الحديدة والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب برغم العراقيل والمعوقات التي يضعها الطرف الآخر بصورة متكررة .

وأشار إلى ملفات المشاورات سيما الملف الاقتصادي وملف الأسرى والمعتقلين والجهود التي بذلت من قبل الفريق الوطني المختص فيما يتصل بالملف الأخير.

بدوره أكد المبعوث الأممي استمرار جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام في اليمن والعمل على استمرار بحث ملفات المشاورات بين جولة السويد والجولة القادمة.

وأعرب عن أمله في أن يتم تحريك ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي وملف الأسرى والمعتقلين قبل جولة المشاورات القادمة.

وأوضح غريفيث أنه التقى الجنرال باترك الذي أطلعه على تفاصيل تنفيذ ملف التهدئة في الحديدة .. معربا عن شكره للجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى تهدئة كاملة وبما يكفل تدفق المساعدات الإنسانية والتخفيف من مأساة الشعب اليمني الراهنة.

سبأ
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