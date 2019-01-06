محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مقبولي للجنة إدارة قضايا المنازعات الخارجية المتعلقة بمؤسسة الكهرباء صنعاء-سبأ:

عقدت لجنة إدارة قضايا المنازعات الخارجية المتعلقة بالمؤسسة العامة للكهرباء اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزراء الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد.



كرس الاجتماع لمناقشة متابعة قضايا المنازعات الخارجية للمؤسسة العامة للكهرباء مع عدد من الشركات الأجنبية والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص واستعراض ملفات ووثائق تلك القضايا والتقارير المعدة من قبل اللجنة.



وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أهمية متابعة تلك القضايا باعتبارها قضايا تمس البلد بشكل عام ولا تخص جهة حكومية معينة.



وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل على دراسة القضايا المرفوعة في الخارج واستيعاب جميع الملاحظات من الفنيين والمعنيين والاستشاريين بما يساهم في كسب تلك القضايا وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الشؤون القانونية والكهرباء وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة، كما وجه بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة وحل كافة الإشكاليات التي تحول دون إنجازها للمهام الموكلة إليها.



وأشاد الدكتور مقبولي بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية في متابعة مثل هذه القضايا وتعاملها المسؤول معها والحرص على كسبها.



بدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن حضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية للاجتماع يمثل خطوة هامة للدفع بمتابعة هذه القضايا في اطار الحرص على المال العام والمصلحة العامة للبلاد ..معبرين عن شكرهم له على الدعم الذي يقدمه للجنة.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ