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السلطات الصينية تفتتح طريق سياحيا جديدا لمساعدة المناطق الغربية
[06/يناير/2019]
بكين- سبأ:

افتتحت السلطات الصينية طريقاً سياحياً جديداً لمساعدة المناطق الغربية الشاسعة على مكافحة الفقر.


وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد حضر مسئولون من وزارة الثقافة والسياحة ومكتب المجموعة القيادية لتخفيف الفقر والتنمية التابع لمجلس الدولة مراسم تدشين الطريق في محافظة يونغجينغ بمقاطعة قانسو.

ويربط الطريق السياحي 3 مناطق و3 ولايات تمثل إحدى أعقد المشاكل للمضي قدما في حملة تخفيف الفقر في البلاد أولها منطقة التبت ذاتية الحكم والمناطق التبتية في 4 مقاطعات والأجزاء الجنوبية من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم وولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يي في مقاطعة سيتشوان وولاية نوجيانغ ذاتية الحكم لقومية ليسو في مقاطعة يوننان وولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

ونقلت (شينخوا) عن مسئولون خلال مراسم تدشين الطريق القول: إن ما يربو على 80 في المائة من هذه المناطق تقع في هضبة تشينغهاي التبت وتعاني من الفقر والظروف الطبيعية السيئة والاقتصادات الهشة.

ويبدو أنه مع مناظرها الطبيعية الخلابة تمتلك هذه المناطق ثروة من الموارد السياحية لم تستغل بعد، وفقا لما ذكر المسئولون وعلى طول الطريق تقع مدن مثل لانتشو وأورومتشي وتشنغدو ولاسا وكونمينغ وشينينغ علاوة على مقاصد سياحية تشمل دونهوانغ وكشغر ونيينغتشي ودالي.

كما يظهر على الطريق بعض المعالم السياحية مثل المناظر الطبيعية للهضبة وجبل تشومولانغما والطرق التجارية القديمة مثل طريق الحرير وطريق الشاي والخيول.

وعقدت الحكومات المحلية للمقاطعات والمناطق الواقعة على طول الطريق تحالفا للتعاون بشأن الترويج للسياحة وربط البنى التحتية وتطوير المنتجات الثقافية والسياحية لمساعدة المزيد من السكان المحليين على الاستفادة من السياحة.

سبأ
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