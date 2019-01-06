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مناقشة مجالات التعاون بين التعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي
[06/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم مع مسئول الأمن الغذائي وسبل المعيشة في برنامج الأغذية العالمي فيليب، إمكانية دعم البرنامج لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني باليمن.


وفي اللقاء استعرض الوزير غازي الصعوبات التي تعيق تطور التعليم الفني خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الذي دمر معظم منشآت التعليم الفني في مختلف المحافظات.

وأكد حرص الوزارة على إيجاد تعاون وثيق مع المنظمات المانحة للاستفادة من الدعم الذي بالإمكان تقديمه لتطوير التعليم الفني والمهني بما يكفل استمرار العملية التعليمية واستغلال طاقات ومواهب الشباب بما ينفعهم ويخدم التنمية.

وأعرب الوزير غازي عن تطلع الوزارة للاستفادة من الدعم التنموي لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات المانحة بشأن تأهيل المعاهد في مختلف المحافظات من خلال توفير أدوات التدريب والمواد الخام والسكن والتغذية وحوافز شهرية للمدرسين.

من جانبه أوضح المسئول في برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج يعتمد في تنفيذ أنشطته على الشراكة مع المنظمات ويركز حاليا على مشاريع تتعلق بسبل العيش الصمود والتغذية المدرسية وإعادة تأهيل المدارس وشبكات الري.

وأبدى استعداد البرنامج المساهمة في دعم تنفيذ عدد من البرامج في قطاع التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من المنظمات.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع المرأة وفاء رشيد ومستشار الوزارة سعيد غرابة والمستشار لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة ومدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور عادل المهدي.

عقب اللقاء زار وزير التعليم الفني ومعه فريق برنامج الأغذية العالمي معهد بغداد التقني بأمانة العاصمة، اطلعوا خلالها على معامل وورش المعهد واحتياجات وأقسامه المختلفة.

سبأ
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