عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة 12 شخصاً في انفجارين جنوب غرب باكستان إسلام آباد- سبأ:





أصيب 12 شخصاً بجروح جراء انفجارين وقعا اليوم الأحد، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.







ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة الباكستانية القول: إن الانفجار الأول وقع في منطقة (بشين) وتم تنفيذه بقنبلة مزروعة في دراجة نارية تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور موكب لمسئول أمني بالقرب منها ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بينهم المسئول الأمني و2 من مرافقيه وعدد من المارة.



وأضافت إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.



من جهة أخرى، أفادت الشرطة الباكستانية أن انفجاراً آخراً استهدف دورية للقوات شبه العسكرية في منطقة (بنجكور) بإقليم بلوشستان ما أدى إلى إصابة جنديين اثنين.. مشيرة إلى أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق وفجروها بالتحكم عن بُعد.



ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ الانفجارين.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ