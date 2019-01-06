محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي غريفيث ويقدم له هدية تذكارية تقديرا لجهوده صنعاء-سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم وطاقمه الفني.



حيث أعرب رئيس الوزراء عن شكره للجهود التي بذلها المبعوث الأممي وإنجازه لواحدة من الخطوات المهمة على مسار السلام وهى التئام الأطراف المتباينة في ستوكلهم في ديسمبر المنصرم.



وقال " باسم المواطنين اليمنيين الذين كابدوا الآلام ومعاناة العدوان والحرب طيلة هذه الفترة نقدم لكم الشكر على جهودكم كافة السابقة والراهنة والمقبلة وكذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوا غوتيريش على مساندته للجهود السلمية ".



وأضاف " قلوب اليمنيين تعلق آمالا عريضة وهى تتجه صوب المشاورات ونهجكم السليم الذي تسيًرون به المشاورات بين مختلف الأطراف للوصول إلى الحل السلمي وإنهاء معاناتهم الجسيمة والمتواصلة لنحو أربع سنوات والتي تزداد تفاقما شهرا إثر آخر ".



وجدد الدكتور بن حبتور التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بنتائج مشاورات السويد وما تم الاتفاق بشأنه أثنائها بين الأطراف المشاركة.



وقدم رئيس الوزراء في ختام اللقاء هدية تذكارية للمبعوث غريفيث، تقديرا لجهوده في الدفع بمسار عملية السلام في اليمن، عبارة عن سيف يماني، في رمزية على الأدوار الكبيرة التي اضطلع بها اليمنيون وما صنعوا من إنجازات تاريخية سواء في الحروب أو في صنع السلام سيما في الأندلس .



ولفت إلى أنه كان لليمنيين أدوارهم في إشاعة السلام وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والإعمار كأمثال السمح بن مالك الخولاني الذي وصل إلى جنوب فرنسا وعبدالرحمن الغافقي ومن قبلهما القائد طرفه النخعي اليماني والمساهمة في بناء حضارة امتدت لثمانية قرون من الزمن.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ