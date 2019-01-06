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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 04:47:37م
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اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش اللائحة التنظيمية لهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية
[06/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الإدارة أحمد حامد.


ناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للهيئة وآلية تيسير أعمالها لتحقيق أهدافها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى جوانب تنسيق العمل الإنساني بين الجهات الرسمية والمنظمات العاملة في اليمن من خلال بناء شراكة حقيقة وفاعلة تلبي الاحتياجات الإنسانية وفقا للأولويات الوطنية.

سبأ
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