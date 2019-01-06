محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير أعمال النظافة بمدينة ذمار ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من الشوارع بمدينة ذمار.



وخلال التفقد، حث المحافظ المقدشي على مضاعفة الجهود لرفع المخلفات والعناية بالأشجار في الجزر الوسطية في كافة الشوارع والأحياء بالمدينة.



وأكد أهمية الحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة المحافظة .. مشيدا بجهود صندوق النظافة والتحسين في رفع المخلفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة .



من جانبه أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين فيصل علي حسان أن الصندوق حريص رغم شحة الإمكانيات على رفع المخلفات أولا بأول والعناية بالأشجار.



وأشار إلى أن الصندوق سيتم تنفيذ عملية الجمع المباشر للمخلفات الأسبوع القادم في المنطقة الوسطى بالمدينة .. مثمنا دعم قيادة المحافظة للصندوق واهتمامها بإنجاح مهامه.



ودعا إلى التعاون مع الصندوق في الحفاظ على النظافة العامة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لتسهيل عملية رفعها.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ