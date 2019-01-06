ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق

مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (57ر26) نقطة وبنسبة (62ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (19ر4302) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (62ر4275) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (6) ملايين و(280) ألفًا و(871) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (14ر961) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (591) ألفًا و(900) ريال عماني.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (241ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (19ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (155) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (47ر2) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (421) ألف ريال عماني أي ما نسبته (71ر6) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (266) ألف ريال عماني وبنسبة (23ر4) في المائة.

[06/يناير/2019]سبأ