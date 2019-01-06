محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جهود تعزيز الأمن والاستقرار بمديرية المنار بذمار ذمار-سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي وضم قيادة المجلس المحلي بمديرية المنار جهود تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمديرية.



وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد علي صالح الحربي، أكد المحافظ المقدشي أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الاجتماعية بالمديرية.. حاثا على ضرورة التنسيق بين قيادة المجلس المحلي بالمديرية والأجهزة الأمنية والشخصيات الاجتماعية بما يضمن تلافي أي قصور.



ووجه قيادة المديرية بوضع آلية لمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الاجتماعية .. مشيدا بدور أبناء المنار في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار رغم الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما استعرض مدير المديرية عبدالولي السبلاني الجهود التي تبذل في سبيل توفير الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات رغم الصعوبات في ظل الأوضاع الراهنة.



حضر اللقاء مدير فرع مصلحة شؤون القبائل يحيى غيلان وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

سبأ [06/يناير/2019]سبأ