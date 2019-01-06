الأجهزة الأمنية تضبط عدداً من ملاك المحطات المركزية وتجار الغاز [06/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية عدداً من ملاك المحطات المركزية وعشرات من تجار الغاز.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المضبوطين تسببوا في تهريب مقطورات الغاز للسوق السوداء وعدم وصولها لمناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً عدداً من عقال الحارات في بعض المديريات، لتسببهم في عملية التلاعب بتوزيع مادة الغاز .. مبينا أنه تم تكليف أشخاص آخرين نيابة عنهم لتوزيع الغاز في الحارات.

سبأ