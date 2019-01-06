[06/يناير/2019] المحويت - سبأ:
توفي 37 شخصاً وأصيب 303 آخرون في 186 حادثاً مرورياً بمحافظة المحويت خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة المرور تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن 37 شخصاً توفوا بينهم 11 طفلا وطفلة وست نساء، فيما أصيب 211 بإصابات بليغة بينهم 53 طفلا وطفلة وخمسة عشر امرأة ، وأصيب 92 آخرون بإصابات طفيفة جراء الحوادث المرورية خلال عام 2018 .
وأشار إلى أن الحوادث توزعت على 35 حادث صدام سيارات و44 حادث دهس مشاة و50 حادث دراجات نارية وثلاثة حوادث اصطدام بجسم ثابت و44 حادث انقلاب وعشرة حوادث سقوط.
وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 78 مليوناً وستين ألف ريال .. مُرجعاً أسباب الحوادث إلى لسرعة الزائدة وإهمال السائقين وخلل فني وعدم الالتزام بقواعد السير وغيرها.
سبأ