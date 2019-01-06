وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم بصنعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين). اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي. الأوكرانية تسورينكو تفاجئ اليابانية أوساكا وتتأهل الى نهائي دورة بريزبين للتنس حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.