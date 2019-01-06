عمليات عسكرية وكسر زحوفات تكبد قوى العدوان خسائر في الأرواح [06/يناير/2019] محافظات -سبأ :

واصل الجيش واللجان الشعبية كسر زحوفات العدو السعودي ومرتزقته واستهداف مواقعهم بعمليات هجومية وقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى خسائر في الأرواح خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه تبة العلم في عسير أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما انكسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الربوعة أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى إعطاب رشاش عيار 50 بعملية لوحدة القناصة في الحماد بنجران .



وقال المصدر إن المدفعية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل جحفان في جيزان، وتم قنص ثلاثة من الجنود السعوديين بالمنطقة نفسها، وتدمير جرافة عسكرية شرق جبل الدود .



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عمليتين هجوميتين استهدفتا مواقع المرتزقة في بيت السنتيل و الزرقة بالساقية بمديرية المصلوب أسفرتا عن مقتل وجرح عدد منهم .



وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة في معسكر السلان بـمديرية المصلوب، في حين قصفت المدفعية تجمعات لهم في جبهة الشقب بالمديرية نفسها .



وأكد المصدر سيطرة أبطال الجيش واللجان على ثلاث تباب وعدد من المواقع خلال عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان صدوا زحفاً للمرتزقة شمال حرض مسنود بالطيران الذي شن تسع غارات وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم.



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