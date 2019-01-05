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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 10:54:30م
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دشنت بمطار صنعاء الدولي اليوم الحملة الإعلامية الشعبية الطوعية التي تقيمها اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن تحت شعار " أرفعوا الحصار عن مطار صنعاء الدولي ".
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أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
الأوكرانية تسورينكو تفاجئ اليابانية أوساكا وتتأهل الى نهائي دورة بريزبين للتنس
حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.
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  محلي
تنظيم ندوة حول أمن الطيران المدني
[05/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

نظم قطاع سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم بصنعاء الندوة السادسة حول برنامج ترسيخ ثقافة أمن الطيران.

وركزت الندوة التي حضرها عدد من قيادات وكوادر الحركة الجوية، على عدد من المحاور حول مفهوم وأهمية منظومة الطيران المدني الدولي والتزامات وأبعاد ارتباط الجمهورية اليمنية بمنظومة أمن الطيران المدني ومجالات وأولويات خطة أمن الطيران الوطنية الشاملة.

واستعرضت الندوة دور قيادات وكوادر قطاع الملاحة الجوية في دعم أمن الطيران وغايته الأساسية المتمثلة في ضمان تحقيق الهدف الأول للدول المتعاقدة لدى الايكاو من خلال إنشاء وتفعيل إدارة أمن الحركة في قطاع الملاحة الجوية تلبية للمتطلبات الدولية وتقديم الدعم لمنظومة أمن الطيران في بلادنا في إطار شواغلها المتعلقة بالحماية من أفعال التدخل غير المشروع.

هدفت الندوة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية لليمن تجاه الايكاو في مجال أمن الطيران المدني وترسيخ ثقافة أمن الطيران.

سبـأ
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