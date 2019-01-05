محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنظيم ندوة حول أمن الطيران المدني صنعاء - سبأ :

نظم قطاع سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم بصنعاء الندوة السادسة حول برنامج ترسيخ ثقافة أمن الطيران.



وركزت الندوة التي حضرها عدد من قيادات وكوادر الحركة الجوية، على عدد من المحاور حول مفهوم وأهمية منظومة الطيران المدني الدولي والتزامات وأبعاد ارتباط الجمهورية اليمنية بمنظومة أمن الطيران المدني ومجالات وأولويات خطة أمن الطيران الوطنية الشاملة.



واستعرضت الندوة دور قيادات وكوادر قطاع الملاحة الجوية في دعم أمن الطيران وغايته الأساسية المتمثلة في ضمان تحقيق الهدف الأول للدول المتعاقدة لدى الايكاو من خلال إنشاء وتفعيل إدارة أمن الحركة في قطاع الملاحة الجوية تلبية للمتطلبات الدولية وتقديم الدعم لمنظومة أمن الطيران في بلادنا في إطار شواغلها المتعلقة بالحماية من أفعال التدخل غير المشروع.



هدفت الندوة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية لليمن تجاه الايكاو في مجال أمن الطيران المدني وترسيخ ثقافة أمن الطيران.

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ