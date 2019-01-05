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تدشين امتحانات الفصل الدراسي الاول بمعهدي الثورة وأروى التقنيين بحجة
[05/يناير/2019]
حجة - سبأ :

دشنت بمحافظة حجة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام ٢۰١٨- ٢۰١٩ بمعهدي الثورة واروى التقنيين باقسام برمجة حاسوب والمحاسبة والتسويق.

وفي التدشين اشاد وكيل محافظة حجة محمد علي القيسي بمستوى الاعداد والتنظيم للامتحانات وانضباط كوادر المعهدين.

وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب والطالبات بما يمكنهم من اداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.
ولفت الوكيل القيسي الى أن استمرار العملية التعليمية في المعاهد الفنية والتقنية وصمود كوادرها يجسد استشعارهم للمسؤولية في اداء واجبهم خاصة في ظل ظروف المرحلة التي يمر بها الوطن.

من جانبه أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المهندس سلطان الشرقي إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 304 طلاب وطالبات منهم 154 طالبا في معهد الثورة و 150طالبة بمعهد اروى .

وجدد التأكيد على صمود كوادر المعاهد رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه المباشر للمعاهد التقنية لمحاولة تعطيل التعليم فيها.

حضر التدشين مدير مكتب الزراعة والري المهندس يحيى القدمي وعدد من مسئولي المحافظة.

سبـأ
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