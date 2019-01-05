محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة برنامج المراجعة النصفي لأنشطة مكتب الصحة بصنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء بمكتب الصحة بمحافظة صنعاء، برنامج المراجعة النصفي يوليو- ديسمبر 2018 لأنشطة المكتب ضمن برنامج الصحة والتغذية الطارئ المدعوم من اليونيسيف.



وفي اللقاء الذي حضره نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الهرش ومسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بصنعاء فهيم الحاج ومدراء التحصين والصحة الإيجابية ومكاتب الصحة بمديريات مناخة ، صعفان ، الحيمة الخارجية ، وبني مطر، تم استعراض تقييم مستوى أداء مكاتب الصحة بعدد من المديريات .



وأكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن البرنامج التقييمي سيشمل كافة مكاتب الصحة بالمديريات .



وأشار إلى أهمية المراجعة النصفية لأنشطة مكاتب الصحة والمرافق المستفيدة من برنامج الصحة والتغذية الطارئ لمعرفة أثر التدخل في تحسين الخدمات الصحية، كذا أثره على المرافق من حيث إعادة الترميم وتزويدها بالطاقة الشمسية وإمدادها بالأدوية والمستلزمات.



فيما أكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري أن 180 مرفقا صحيا بالمحافظة استفادت من برنامج الصحة والتغذية الطارئ.



وأشار إلى ان البرنامج ركز على دعم النفقات التشغيلية والحافز للعاملين وتوفير الأدوية والصيانة والطاقة الشمسية.

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ