محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل الجعفرية وكسمة بريمة تؤكد النفير العام والتحشيد للجبهات ريمة - سبأ :

جددت قبائل مديريتي الجعفرية وكسمة بمحافظة ريمة تأكيدها للنفير العام والتحشيد للجبهات لمواجهة العدوان.



واستنكر مشائخ وأبناء الجعفرية وكسمة في لقاء قبلي اليوم بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية والمشائخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديريتين، استمرار خروقات العدوان لاتفاق السويد.



وأكدوا أهمية رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان .. داعين المغرر بهم من أبناء المحافظة العودة إلى جادة الصواب والوقوف إلى جانب الوطن.



وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وفي كافة الجبهات .. منوهين بصمود وثبات كافة القبائل واستمرار رفدها لجبهات العزة والكرامة بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ