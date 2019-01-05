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آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 09:00:07م
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قبائل الجعفرية وكسمة بريمة تؤكد النفير العام والتحشيد للجبهات
[05/يناير/2019]
ريمة - سبأ :

جددت قبائل مديريتي الجعفرية وكسمة بمحافظة ريمة تأكيدها للنفير العام والتحشيد للجبهات لمواجهة العدوان.


واستنكر مشائخ وأبناء الجعفرية وكسمة في لقاء قبلي اليوم بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية والمشائخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديريتين، استمرار خروقات العدوان لاتفاق السويد.

وأكدوا أهمية رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان .. داعين المغرر بهم من أبناء المحافظة العودة إلى جادة الصواب والوقوف إلى جانب الوطن.

وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وفي كافة الجبهات .. منوهين بصمود وثبات كافة القبائل واستمرار رفدها لجبهات العزة والكرامة بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

سبـأ
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