محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملة الإعلامية الشعبية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي صنعاء - سبأ :

دشنت بمطار صنعاء الدولي اليوم الحملة الإعلامية الشعبية الطوعية التي تقيمها اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن تحت شعار " أرفعوا الحصار عن مطار صنعاء الدولي ".



حيث أطلق الطفل محمد البالغ من العمر خمس سنوات الذي يعاني من مرض السرطان، أول هشتاج للحملة الهادفة إيصال رسالة مفادها " افتحوا مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والمدنية والتجارية".



وفي التدشين أشار رئيس اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن عبدالله شعبان إلى أن الحملة لا تتبع أي جهة رسمية أو حزبية بل معبرة عن أبناء المجتمع اليمني بكل فئاتهم جراء ما يعانيه، خاصة المرضى الذين تستدعي حالاتهم المستعصية سفرهم للعلاج.



ولفت إلى أن الحملة يشارك فيها كل أبناء الوطن في الداخل والخارج والجاليات اليمنية والطلاب وكل الشرفاء من الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفاعلهم مع حملة التغريدات في كافة شبكات التواصل الاجتماعي التي انطلقت الساعة الثامنة من مساء اليوم.



واعتبر بيان صادر عن الحملة، مطار صنعاء الدولي، شـريان الحيـاة الرئيسـي لمعظم المحافظات اليمنية والذي يســتفيد منــه حوالــي 80 في المائة مــن ســكان اليمن.



ولفت البيان إلى أن مطار صنعاء كان يخـــدم أكثـــر مـــن ستة آلاف مسافر يوميـــا بالإضافـة إلـى أنـه يعـد البوابـة الرئيسـة لحركـة الشـــحن الجـــوي مـــن الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة التـــي تنقـــل عبـــر الجـــو، خصوصا أدوية الأمراض المزمنـــة كالســـرطان والســـكري والفشـــل الكلـــوى والقلـــب والأوعيـــة الدمويـــة والثلاســـيميا وأمـــراض الـــدم الوراثيـــة.



وأوضح البيان أن مـــا قامـــت بـــه دول تحالـــف العدوان بقيـــادة الســـعودية والإمـــارات مـــن إيقـــاف لحركة الركاب والشـــحن مـــن وإلـــى مطــار صنعــاء منــذ 9 أغســطس 2016م حتــى اليــوم علــى رحـلات الخطــوط الجويــة اليمنيــة والرحــلات الأخرى على الرغــم مــن أن جميــع الرحــلات ذات طابــع إنســاني.



وذكر البيان أن إغلاق المطار أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن أكثر من 30 ألف حالة وفاة سجلت من الحالات المرضية المستعصية بسبب عدم القدرة على السفر للخارج، كما تشير إلى وفاة أكثر من مائة ألف حالة بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية التي كانت تنقل عبر الجو.



وأوضح البيان أن هناك ما يقارب 878 ألف مريض مهددون بالموت نتيجة انعدام العديد من الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تنقل عبر الجو، منهم ما يقارب 200 ألف مريض حالات مستعصية بحاجة للسفر وينتظرهم مصير مجهول في حالة عدم فتح المطار، حيث يتوفى منهم من 15-25 حالة مريضة يومياً.



وأكد أن أكثر من سبعة مراكز للغسيل الكلوي أغلقت وسبعة آلاف مريض بالفشل الكلوي بحاجة لعمليات زراعة الكلى بالخارج ناهيك عن أن 32 ألف مريض بالأورام السرطانية، أصبحوا مهددون بالموت نتيجة استمرار إغلاق المطار.



ويأتي انطلاق الحملة تزامنا مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، حيث استقبله عدد من الأطفال المصابين بالسرطان على عربة إسعاف في صورة تعكس الوضع الإنساني المزري للمرضى التي تستدعي حالاتهم السفر للعلاج خارج اليمن.

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ