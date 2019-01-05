محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديرية صبر الموادم بتعز للتنديد بجرائم العدوان تعز - سبأ :

نظم أبناء عزلة الحازة بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان ومرتزقته .



واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها وكيل محافظة تعز حامس الحباري ومدير مديرية صبر الموادم أمين ثابت والمشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمديرية، ما يرتكبه تحالف العدوان ومرتزقته من جرائم بحق الطفولة.



وأكدوا أن استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق المواطنين منذ ما يقارب أربع سنوات على مرأى دول العالم ومنظمات ما يسمى بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة ، لن تثني اليمنيين عن مواصلة الصمود حتى تحقيق النصر.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة .. داعين أبناء الشعب اليمني إلى إعلان النفير العام لمواجهة تصعيد العدوان وخروقاته.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد والوقوف في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ