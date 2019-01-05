محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة العلامة الشيخ محسن عطروش صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الشيخ محسن عبدالله عطروش الذي وافته المنية إثر حياة عامرة بالخير والعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.



ونوه رئيس الوزراء في برقية العزاء التي بعثها لنجل الفقيد الفنان الكبير محمد محسن عطروش وإخوانه عبدالله وعيدروس ويزيد وعبد الحكيم وكافة آل عطروش بالسيرة العطرة للعلامة عطروش ومناقبه الحميدة ودوره المشهود في تعليم الأجيال لكتاب الله والعلوم الفقهية على مدى أكثر من سبعين عاما في جامع زنجبار بمحافظة أبين.



وأشاد بدور الفقيد في نشر قيم المحبة والتسامح والفكر الوسطي من خلال منبر الجمعة وحلقات الدروس اليومية إضافة إلى سعيه المتواصل لإصلاح ذات البين والعمل على سكينة المجتمع.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [05/يناير/2019]سبـأ