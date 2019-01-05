ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 05 - يناير - 2019 الساعة 09:00:07م
تدشين الحملة الإعلامية الشعبية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي
دشنت بمطار صنعاء الدولي اليوم الحملة الإعلامية الشعبية الطوعية التي تقيمها اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن تحت شعار " أرفعوا الحصار عن مطار صنعاء الدولي ".
العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح للنظامين السعودي والإماراتي
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى النظامين السعودي والإماراتي بسبب العدوان العسكري والمجازر التي يرتكباها في اليمن تحت شعار (أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين).
اجتماع بوزارة الصناعة يقر تنفيذ لائحة بيع اللحوم
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان، ضم عقال بائعي اللحوم، تنفيذ البيع بالسعر المتفق عليه مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي.
الأوكرانية تسورينكو تفاجئ اليابانية أوساكا وتتأهل الى نهائي دورة بريزبين للتنس
حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنها اليوم السبت من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.
آخر الأخبار:
مناقشة برنامج المراجعة النصفي لأنشطة مكتب الصحة بصنعاء
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش خطة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لعام 2019م (مصحح)
قبائل الجعفرية وكسمة بريمة تؤكد النفير العام والتحشيد للجبهات
وقفة احتجاجية بمديرية صبر الموادم بتعز للتنديد بجرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة العلامة الشيخ محسن عطروش
[05/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الشيخ محسن عبدالله عطروش الذي وافته المنية إثر حياة عامرة بالخير والعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.

ونوه رئيس الوزراء في برقية العزاء التي بعثها لنجل الفقيد الفنان الكبير محمد محسن عطروش وإخوانه عبدالله وعيدروس ويزيد وعبد الحكيم وكافة آل عطروش بالسيرة العطرة للعلامة عطروش ومناقبه الحميدة ودوره المشهود في تعليم الأجيال لكتاب الله والعلوم الفقهية على مدى أكثر من سبعين عاما في جامع زنجبار بمحافظة أبين.

وأشاد بدور الفقيد في نشر قيم المحبة والتسامح والفكر الوسطي من خلال منبر الجمعة وحلقات الدروس اليومية إضافة إلى سعيه المتواصل لإصلاح ذات البين والعمل على سكينة المجتمع.

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة برنامج المراجعة النصفي لأنشطة مكتب الصحة بصنعاء
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش خطة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لعام 2019م (مصحح)
قبائل الجعفرية وكسمة بريمة تؤكد النفير العام والتحشيد للجبهات
تدشين الحملة الإعلامية الشعبية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي
وقفة احتجاجية بمديرية صبر الموادم بتعز للتنديد بجرائم العدوان
اجتماع برئاسة النعيمي للفريق المكلف بتقييم الملاحظات حول رؤية بناء الدولة
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة مشكلة الصرف الصحي بأمانة العاصمة
مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة بذمار
لقاء بذي السفال والسياني بإب لاستمرار النكف القبلي في مواجهة العدوان
رئيس الوزراء: ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم حاضرة بقوة لدى القيادة السياسية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارتين على مديرية مستبأ بحجة
[05/يناير/2019]
منظمة العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات
[05/يناير/2019]
20 غارة لطيران العدوان على صعدة والمرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
[05/يناير/2019]
استشهاد مواطنين ومقتل قيادي في النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف مروحيات الأباتشي
[04/يناير/2019]
استشهاد سبعة مواطنين بقصف طيران الأباتشي الإماراتي بمحافظة شبوة
[04/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by